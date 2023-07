Polícia Civil prende suspeito de cometer estupro virtual em Castro

A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos, nesta sexta (14), suspeito de estupro virtual de dois adolescentes de 12 e 13 anos em Castro (Campos Gerais). Por meio de aplicativo de mensagens, ele enviava fotos e vídeos de sexo explícito e desafiava os adolescentes a repetirem as cenas em troca de chocolate. O homem se aproveitou do fato de ser educador social em uma instituição de ensino em que os alunos estudavam para conquistar a confiança das vítimas.





Renata de Souza Batista, delegada da 43ª Delegacia Regional de Curitiba e Castro, explica que o suspeito trabalhava em uma instituição de ensino particular e criou um grupo em um aplicativo de mensagens para compartilhar material pornográfico com as vítimas. Segundo ela, o irmão mais velho de uma das vítimas teve acesso ao conteúdo e levou o celular até a instituição de ensino. A escola fez prints das conversas e encaminhou o conteúdo ao Conselho Tutelar, que repassou o relatório à Polícia Civil.

As mensagens entre o educador social e os adolescentes foram trocadas em maio e descobertas no dia 6 de junho. No dia 12 de junho foi registrado o Boletim de Ocorrência e a prisão temporária do suspeito foi expedida na sexta-feira (14).





“Ele também pedia que o compartilhamento fosse por meio de visualização única, justamente para não deixar rastro. Enquanto os adolescentes iam cumprindo esses desafios, ele contabiliza por meio de caixas de bombons”, explica Batista.





