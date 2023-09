Polícia encontra droga em bagagens em ônibus e jovens de 19 anos são presas em Bandeirantes

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, no início da madrugada desta terça-feira (19), 29,730 quilos de maconha na PR-855, em Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina).





A droga foi encontrada por um dos cachorros do Batalhão em bagagens em um ônibus da linha Londrina/PR - Campinas/SP. O cão, durante as buscas, encontrou duas bolsas que estavam debaixo dos pés das cabines camas de duas passageiras de 19 anos naturais de Querência do Norte/PR.

As malas das jovens foram retiradas do interior do ônibus e, na parte externa, os policiais verificaram que uma das bolsas carregava 21 tabletes de maconha, o que somava 14,430 quilos. Na outra mala foram encontrados 22 tabletes da droga, o que somava 15,300 quilos.





Ao todo, o BPRv apreendeu 43 tabletes de maconha, com um total de 29,730 quilos. As jovens foram presas e encaminhadas à Delegacia de Bandeirantes.





As suspeitas informaram que receberam uma proposta em Maringá, no Noroeste do Paraná, para levar a droga até Campinas, onde iriam ganhar R$ 1.000 cada pelo transporte.