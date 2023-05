Polícia Federal deflagra duas operações contra exploração sexual de crianças e adolescentes

A Operação Égide teve início em investigação da Polícia Federal no fim de 2022, em Paranaguá, na qual foram identificados dezenas de suspeitos investigados atuando na venda, compartilhamento e aquisição de imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

Uma das ações, continuação da Operação Édige, iniciada em Paranaguá (litoral do Paraná), mobiliza 300 policiais em cumprimento de mandados de busca e apreensão em vinte estados brasileiros e no Distrito Federal.





Nesta quinta-feira, aproximadamente trezentos policiais federais cumprem cinquenta mandados de busca e apreensão em vinte Estados e no Distrito Federal. Os flagrados na posse de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes serão presos em flagrante como autores dos crimes previstos nos artigos 241 e seguintes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Na Operação Ilítia, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em Palmeira e Campo Largo de dois suspeitos identificados no Sistema Report System, com informações de suposto crime de pornografia infantil publicado no site de disco virtual (armazenamento em nuvem) Mega, pelo qual os suspeitos armazenavam e compartilhavam mídias de pornografia infantil.





A polícia identificou os suspeitos e representou pela busca e apreensão domiciliar.

