Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal apreendem 82 armas e mais de duas toneladas de maconha em Cambé

O motorista do veículo, de 29 anos, que tinha antecedentes criminais por ameaça e violência doméstica, foi preso pelos agentes e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina, para os procedimentos de polícia judiciária.

Durante a abordagem a um caminhão que, a princípio, transporava suínos, os agentes encontraram, junto com a carga, sete fuzis, 75 pistolas e 2.130 quilos de maconha.

Uma ação integrada entre a PF (Polícia Federal), a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a Receita Federal de Londrina realizou, neste domingo (16), uma operação que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo. A ocorrência foi registrada na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





A investigação inicial revela que as drogas e armas estrangeiras foram introduzidas ilegalmente no país provenientes do Paraguai.







Embora o motorista tenha sido preso durante a operação, as investigações continuam para identificar os demais responsáveis pela carga ilícita e aprofundar as informações sobre a origem das mercadorias apreendidas.





A Polícia Federal continuará a investigar o caso, em cooperação com as autoridades aduaneiras e judiciárias, a fim de tomar as medidas legais apropriadas e combater efetivamente o comércio ilegal de drogas e armas.