Polícia indicia quatro pessoas por homicídio ocorrido em queda de DJ de trio elétrico em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações do homicídio de Laurize Oliveira e Ferreira, de 43 anos, ocorrido no dia 15 de novembro de 2022, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. A vítima estava tocando como DJ em um trio elétrico durante a Parada LGBTQIA+ quando os fios de telefonia bateram no caminhão e ocasionaram a queda dela. Quatro pessoas foram indiciadas por homicídio doloso.







Durante as investigações de alta complexidade, a Polícia Civil realizou diversas diligências, como oitivas de 26 testemunhas e análise das imagens de câmeras de segurança da região. Após apuração dos fatos, foi constatado que o trio elétrico possuía uma altura superior à permitida pela legislação e não era autorizado o tráfego durante o evento.

Conforme a delegada Camila Cecconello, a empresa responsável estava ciente dos fatos e dois colaboradores teriam contratado auxiliares para erguerem os cabos que iriam passar pelo caminhão. Eles não tiveram treinamento e não contavam com equipamentos de segurança. Na ocasião, assim que a fiação aproximou da área que a vítima estava, o caminhão continuou fazendo a curva e um dos rapazes não conseguiu ter força para levantar os cabos, atingindo a estrutura do trio e ocasionando a queda da vítima.





O inquérito também apurou que o motorista assumiu o risco de causar lesões a terceiros no momento em que aceitou conduzir um veículo com altura e dimensões superiores às permitidas, com pessoas em cima e passando sob fiações. “Ele alegou que devido ao tamanho do trio e por não ter visão nos retrovisores, não era possível visualizar o que estava acontecendo na parte traseira. Além disso, estava dirigindo com o tacógrafo vencido, o que impediu a averiguação da velocidade”, ressalta a delegada.







Foram indiciados os dois colaboradores e a proprietária da empresa, além do motorista do trio elétrico. Todos responderão por homicídio doloso, visto que agiram em desacordo com as normas e assumiram o risco de matar.





Veja o vídeo: