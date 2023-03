Polícia Militar apreende 475 quilos de drogas em Paranaguá, maior apreensão do ano no Litoral

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu 475 quilos de pasta base de cocaína na madrugada desta quarta-feira (29), em Paranaguá, no Litoral.

A ação aconteceu no âmbito da Operação Albatroz, em parceria com forças federais e municipais, com atuação reforçada das forças de segurança do Paraná na costa do Estado. Com a apreensão, o prejuízo estimado ao crime foi de mais de R$ 107 milhões. Publicidade Publicidade





As investigações iniciaram após o setor de inteligência do 9º BPM (Batalhão da PM) identificar que um caminhão traria a droga da região Oeste com destino ao porto. Ela estaria escondida no compartimento de carga.

De posse das características do veículo, policiais da ROTAM fizeram buscas e localizaram o caminhão já na entrada da balança de uma empresa. Publicidade

Após a abordagem, a droga foi encontrada em 15 bolsas e cinco pessoas (quatro homens e uma mulher) foram presos em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.



- Divulgação/PMPR