Polícia Militar apreende meio quilo de maconha e cocaína no União da Vitória

Após uma denúncia anônima, a PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu mais de meio quilo de drogas em um barracão no bairro União da Vitória, em Londrina.







A ocorrência, que foi registrado na noite desta segunda-feira (30), não obteve sucesso na prisão do homem que se encontrava no local. O suspeito conseguiu sair do barracão e correr para um matagal nas proximidades.







Ao todo, a PM apreendeu 103 gramas de cocaína e 443 gramas de maconha. As drogas estavam divididas em porções para serem comercializadas.





A droga recolhida pelos policiais foi encaminhada à Central de Flagrantes de Londrina.