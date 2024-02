Polícia Militar apreende quatro carros e uma moto em blitz em Londrina

A PM (Polícia Militar), em parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), realizou uma blitz na tarde desta quarta-feira (28) na cidade de Londrina.





O foco da fiscalização era concientizar motoristas sobre o risco de acidentes de trânsito para que, assim, possam ser reduzidos os números de ocorrências no município.

De acordo com a Polícia Militar, foram abordados 25 veículos e 15 motos em diversas vias da cidade, com 15 infrações de trânsito lavradas. No total, foram apreendidos quatro veículos e uma motocicleta.