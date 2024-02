Motorista precisa ser socorrido de helicóptero após carreta tombar na BR-376, em Mauá da Serra

Um motorista ficou gravemente ferido após a carreta que conduzia tombar na BR-376, em Mauá da Serra (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (28).





O veículo, que estava carregado com cimento, seguia pela rodovia no sentido de Ortigueira a Mauá da Serra quando, ao atingir o KM 309, tombou após o condutor perder o controle da direção em uma curva.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionadas para atender o motorista. A rodovia precisou ser interditada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por cerca de 30 minutos para que o helicóptero pudesse pousar e socorrer a vítima.





O condutor foi socorrido e encaminhado para o Honpar (Hospitar Norte do Paraná), em Arapongas. A PRF sinalizou a via até o destombamento da carreta.