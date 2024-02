Polícia Militar apreende quatro máquinas caça-níqueis no Centro de Londrina

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (8), quatro máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial no Centro de Londrina.





Segundo o 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os agentes receberam uma denúncia de que, na rua Prefeito Antônio Sobrinho, havia um local dedicado à prática de jogos de azar.

No local, os policiais contataram o proprietário, que confessou ter máquinas caça-níqueis no interior do estabelecimento comercial. Os equipamentos foram apreendidos e retirados com o auxílio do guincho da Polícia Militar.





Um Termo Circunstanciado foi elaborado, mesmo sem a verificação dos valores, que não pôde ser feita pela falta das chaves.