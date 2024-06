Polícia Militar e CMTU apreendem cinco veículos em blitz na Zona Norte

A Polícia Militar, em conjunto com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (19), cinco veículos durante uma blitz na BR-369 e no Jardim Paraíso, na Zona Norte do Município.





O bloqueio foi feito em ambos os locais e tinha como principal objetivo fiscalizar e conscientizar os motoristas sobre a importância de se prevenir acidentes de trânsito. Com isso, os policiais e os servidores da CMTU prentendem diminuir os números de sinistros na cidade.

Ao longo da tarde, foram abordados 69 veículos. Desse total, cinco foram apreendidos. Além disso, a Polícia Militar e a CMTU aplicaram 10 autos de infração.