Em possível golpe, homem é ameaçado por suposto traficante a entregar motocicleta em Sabáudia

Um homem acionou a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (19) após ser ameaçado por um suposto traficante em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina).





A vítima informou aos agentes que anunciou uma motocicleta para venda no Facebook. Na publicação, o homem escreveu que o veículo tem problemas mecânicos e, por isso, não pode circular e deve ser usada somente para a retirada de peças.

Após a postagem do anúncio, um homem teria se interessado na moto e, durante a negociação, teria começado a ameaçar a vítima, dizendo que iria até sua residência pegar o veículo, já que a motocicleta seria "do tráfico" e "do comando".





O acusado teria, ainda, dito ao homem que "os caras" iam persegui-lo caso não entregasse o veículo. Além disso, teria enviado um vídeo de visualização única onde um homem aparecia com duas pistolas. O suspeito pediu que a vítima deixasse a moto em um determinado local.





Toda a conversa aconteceu no WhatsApp e, assim, os policiais alertaram o homem sobre uma possível tentativa de golpe. Os agentes orientaram a vítima.