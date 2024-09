Polícia Militar prende traficantes que armazenavam mais de 700 quilos de droga em Maringá

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), um casal de traficantes que armazenava mais de 700 quilos de droga no Jardim Imperial, em Maringá, no Noroeste do Paraná.





O homem e a mulher foram presos após uma equipe de agentes receber informações de que o casal estaria em posse de um carregamento de entorpecentes.

Na residência, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e fizeram a abordam de ambos os suspeitos. No local, foram encontrados:





- 534 quilos de maconha;

- 177 quilos de skunk;

- 8 quilos de haxixe;

- 800 gramas de crack;

- 100 munições calibre nove milímetros;

- 30 munições de calibre 380;

- Três balanças de precisão;

- Duas máquinas de embalagens a vácuo.





Diante do flagrante, o casal, de 30 e 40 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia, assim como as drogas, as munições e os itens apreendidos.