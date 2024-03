Polícia Rodoviária Estadual apreende 120 caixas de cigarro na PR-444, em Arapongas

Municípios do Paraná recebem R$ 1,03 bilhão em repasses em fevereiro

Com o pagamento da segunda parcela do IPVA, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, repassou aos municípios, em fevereiro, cerca de R$ 1,03 bilhão. Dessa quantia, R$ 312,5 milhões foram provenientes do tributo.