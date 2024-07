Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de R$ 400 mil em drogas no Noroeste do Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite deste domingo (28), mais de 200 quilos de maconha na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná.





A apreensão aconteceu durante um patrulhamento na rodovia, quando os agentes abordaram um Ford Fiesta. O veículo seguia em alta velocidade e tinha um farol queimado, o que levantou suspeitas nos policiais.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos fardos de maconha, que totalizavam 203 quilos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão causou um prejuízo de R$ 400 mil ao crime organizado.





Os policiais também consultaram o chassi do veículo e descobriram que o carro havia sido furtado pelos criminosos no Estado de São Paulo, o que causou sua apreensão.





Tanto a droga quanto o automóvel apreendidos foram entregues à Polícia Civil de Umuarama. O condutor e a passageira do veículo foram presos e encaminhados à Delegacia.