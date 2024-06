Polícia Rodoviária Estadual apreende quase meia tonelada de maconha no Norte do Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, no Norte do Paraná, quase meia tonelada de maconha em duas ocorrências. Ambas as apreensões aconteceram nesta sexta-feira (21).





PRIMEIRA APREENSÃO

A primeira operação foi registrada na PR-323, em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na qual os policiais deram ordem de parada a um Jeep Compass. O condutor, porém, não obedeceu os agentes e fugiu em alta velocidade rumo ao Estado de São Paulo.





Os policiais rodoviários estaduais perseguiram o suspeito, que chegou a quebrar uma cancela de pedágio e entrar em uma plantação de milho. O homem abandonou o veículo no local, fugiu e não pôde ser encontrado até o momento de publicação desta matéria.

No interior do Jeep Compass, os agentes encontraram, além de 356 quilos de maconha, placas que serviam para adulterar os sinais de identificação do veículo, que seria produto de furto.