Polícia Rodoviária Federal apreende 40.000 maços de cigarro em Arapongas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu dois veículos carregados com aproximadamente 40.000 maços de cigarro contrabandeados na noite desta segunda-feira (7).







A ação aconteceu por volta das 22h40, quando agentes da PRF tentaram abordar os veículos. Os suspeitos, entretanto, recusaram a ordem de parada e tentaram escapar. Durante a perseguição, um dos veículos, um Siena, foi interceptado pela equipe policial.

O segundo veículo, um Logan, foi encontrado encontrado abandonado no perímetro urbano de Arapongas, com a ajuda da PM (Polícia Militar). O condutor fugiu a pé.





A PRF prendeu o motorista do Siena no local da interceptação. Ambos os veículos, juntamente com a carga de cigarros contrabandeados, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Londrina.





Os suspeitos podem enfrentar as acusações de contrabando, adulteração de sinais identificadores, desobediência, dano e direção perigosa.