Policiais cumprem mandados contra pessoas com tornozeleira no Litoral

Em uma ação integrada, a Polícia Penal (PPPR) e a Polícia Civil (PCPR) cumpriram um mandado de prisão e seis fiscalizações de pessoas que utilizavam tornozeleira eletrônica e descumpriram as regras de uso do equipamento, nesta sexta-feira (13), no Litoral.





A integração das forças de segurança teve o objetivo de localizar os presos que estavam descumprindo as regras de monitoração e entregar a eles o mandado de monitoração. Através da assinatura deste documento, eles atestaram que estavam cientes de que não poderiam ter saído das suas comarcas e que deveriam retornar imediatamente para suas casas.

As sete pessoas deveriam estar em Curitiba, mas estavam em Guaratuba, Matinhos e Paranaguá, e não possuíam permissão ou autorização judicial para terem se deslocado até os municípios.





De acordo com o policial penal e coordenador da Polícia Penal durante o Verão Maior Paraná, Wilson Vieira, a PPPR tem intensificado essas ações e fiscalizações.

“Nessa ação em conjunto com a Polícia Civil realizamos uma ação de fiscalização com os presos que estão cumprindo pena com tornozeleira eletrônica e estavam fora da área permitida. Nós orientamos todos eles a retornarem ao seus domicílios", disse.





A operação contou com o efetivo de 15 policiais civis e penais, que iniciaram as buscas pela região de Guaratuba, e seguiram para Matinhos e Paranaguá.

“Esse tipo de fiscalização é importante para mostrar que a tornozeleira eletrônica é algo sério, pois é um acordo que a pessoa faz com o Estado, mas esse acordo tem que ser cumprido e fiscalizado sempre”, contou o delegado e coordenador da Polícia Civil no Verão Maior Paraná, Rodrigo Brown.