Policial militar morre após se envolver em acidente de trânsito na zona oeste de Londrina

Um policial militar morreu em Londrina nesta quinta-feira (11) após se envolver em um acidente de trânsito no Jardim Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O cabo José Aparecido Manoel, de 52 anos, chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo as informações repassadas à PM (Polícia Militar) pela condutora do carro, ela seguia com um Gol pela rua Serra da Esperança e, ao chegar no cruzamento com a Rua Serra da Mantiqueira, deu o sinal luminoso e iniciou conversão à esquerda na via. Neste momento, a motocicleta em que estava o cabo Manoel, uma Titan Verde, vindo pela Rua Serra da Graciosa, acabou colidindo contra a lateral do carro.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas acabou falecendo no início da tarde.



Manoel era lotado no 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Londrina. A corporação externou as condolências prestando a “última continẽncia” ao cabo.