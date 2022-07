Polícias de Londrina e Santa Catarina prendem mandante e autor de triplo homicídio em Ibiporã

A Polícia Militar de Londrina, em operação conjunta com a de Santa Catarina, prendeu na tarde desta quinta-feira (28) e na manhã desta sexta-feira (29) os suspeitos de terem executado três pessoas em um bar de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) no dia 10 de março deste ano.

O suposto mandante do crime estava escondido em uma casa em Itapema, no litoral catarinense, e foi localizado pelo serviço de investigação do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina. Já o autor dos disparos teria sido preso na cidade de Ibiporã, nesta sexta, em posse da pistola utilizada no crime, durante a Operação Praesiduim (segurança).





O homem apontado como mandante foi detido no decorrer do cumprimento de mandado de prisão pelos crimes de homicídio, associação criminosa e tráfico de drogas, cujas penas somadas passam de 40 anos de prisão. Ele também tem passagens policiais por porte ilegal de arma de fogo e roubo.





Nesta sexta, na execução da Operação Praesidium, deflagrada contra um suspeito de ameaçar policiais que atuam na repressão do tráfico de drogas, os PMs encontraram, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma pistola calibre 9mm carregada com 15 munições intactas, além de outras nove munições do mesmo calibre, além de uma touca balaclava e um celular iPhone 8 Plus.





A pistola teria sido usada no triplo homicídio ocorrido em um bar em Ibiporã, no mês de março passado, do qual o suspeito que estaria em posse da arma seria o executor. Segundo as investigações, ele teria chegado em um veículo e atirado em uma mesa onde estariam cinco pessoas. Dos três que faleceram, um era o dono do estabelecimento. Outros dois foram socorridos e levados para o hospital.

Segundo a PM, ele teria relação criminosa e amizade o outro detido no cumprimento de mandado de prisão em Santa Catarina, ocorrido na quinta-feira.