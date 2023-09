Por corrida à Prefeitura Londrina, Turini cogita até saída do PSD

Também de olho no tabuleiro político que já tem sido movimentado em Londrina para a eleição a prefeito de 2024, Tercilio Turini (PSD) não descarta deixar o próprio partido para se abrigar em outra sigla e conseguir disputar o Executivo local.





As tratativas, de acordo com o deputado estadual, têm sido em busca de uma desfiliação consensual.

“Temos até conversado com outros deputados do partido, com a própria cúpula do partido da possibilidade. Se não tiver espaço, se for viável a candidatura, que a gente poderia ser liberado pelo partido para se acomodar em uma outra legenda”, disse ele em entrevista exclusiva à FOLHA.





A saída, no entanto, é tida como arriscada no meio eleitoral, já que, como a janela partidária do próximo ano é reservada a vereadores, o assento de Turini na Assembleia Legislativa do Paraná (AL) poderia ser questionado por algum suplente, por exemplo.

“A gente está avaliando todo o quadro, estamos fazendo contato com outros partidos. Todo mundo conversa com todo mundo nesse momento, e isso é normal na política”, declarou o parlamentar.





UMA VAGA, CINCO NOMES

O movimento de Turini é mais um sinal do embate velado dentro do PSD de Londrina. Hoje a agremiação tem cinco possíveis concorrentes à cadeira que será deixada por Marcelo Belinati (PP).





Além dele, os deputados estaduais Cloara Pinheiro e Tiago Amaral, a deputada federal Luísa Canziani e o pai da congressista, Alex Canziani, presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).





