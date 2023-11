PRE apreende 215 produtos trazidos do Paraguai em Rolândia

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 215 itens trazidos irregularmente do Paraguai em uma ação de fiscalização em frente ao posto operacional de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na PR-986 , na manhã desta quarta-feira (15).





Ao abordarem um veículo Onix com placas de Belo Horizonte (MG), os policiais rodoviários encontraram 18 celulares, 30 eletrônicos, 77 produtos de informática, dois relógios, uma mala e 87 objetos diversos, sem o devido desembaraço aduaneiro.

Publicidade





A passageira do veículo disse aos policiais que os produtos pertenciam a ela e que seriam entregues em Londrina, mediante um pagamento de R$ 2 mil pela entrega. A contagem dos objetos foi realizada na presença dos ocupantes do veículo, que acabou apreendido junto com as mercadorias.





Os itens foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina, enquanto os ocupantes foram liberados para seguir viagem.