PRF apreende mais de 1,5 tonelada de maconha na BR-369, no Norte do Paraná

No início da noite deste domingo (2), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram um caminhão, que trafegava pela BR-369, em Andirá, no Norte do Paraná, com o sistema de iluminação defeituoso.





Ao se aproximar do veículo, a equipe policial percebeu forte odor de maconha proveniente da carroceria. Em meio à carga de paletes, os policiais encontraram diversos fardos contendo maconha, totalizando 1.570 quilos.

Publicidade