PRF apreende meia tonelada de maconha em Jataizinho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite desta sexta (3), na BR 369, em Jataizinho (PR), aproximadamente meia tonelada de maconha.







A droga era transportada no banco traseiro e no porta-malas de um Citroen C4 Cactus com placas de Belo Horizonte (MG).

O carro, pertencente a uma grande locadora, tinha registro de apropriação indébita no sistema, uma vez que não foi devolvido no prazo e condições estabelecidas.





A ocorrência teve início quando os agentes faziam fiscalização em frente à unidade operacional da PRF de Ibiporã e deram ordem de parada ao veículo suspeito.

O condutor não obedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, fazendo manobras que colocaram em risco outras pessoas e veículos e acabou, inclusive, danificando as cancelas da praça de pedágio de Jataizinho.

Após mais de oito quilômetros de perseguição, o traficante acabou por abandonar o veículo às margens da BR 369. Ele ainda tentou correr e resistir à prisão, mas foi alcançado e contido pelos policiais.





O detido, um morador de Foz do Iguaçu de 23 anos de idade, informou que pegou o veículo carregado com a droga em Cascavel e ganharia certa quantia em dinheiro para entregá-la em São Paulo.

Veículo, detido e drogas foram levadas para a Polícia Civil de Londrina.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão.





