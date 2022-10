PRF prende 38 pessoas em operação que recolheu 1,2 tonelada de drogas no PR

Operação eleições

Com reforço no policiamento, a PRF atuou na Operação Eleições desde o dia 28 de setembro. A instituição esteve focada em garantir a livre circulação nas rodovias federais e promover a segurança nos locais de votação próximos à rodovia federal, no combate aos crimes eleitorais e na defesa da democracia.







A ação foi feita em conjunto com as demais forças de Segurança Pública do Paraná e acompanhada, em tempo real, a partir do CICCR (Centro Integrado de Comando e Controle Regional), em Curitiba. Toda a atividade é coordenada pelo CICCN (Centro Integrado de Comando e Controle Nacional), em Brasília.





Em todo o Paraná, mais de sete mil agentes da segurança pública, com viaturas, aeronaves e embarcações, foram mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses.