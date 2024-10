Programa em motel termina com acusação de agressão em Londrina

Um programa em um motel na zona leste de Londrina na manhã de sexta-feira (18) terminou com acusação de agressão e danos no quarto.







Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 8h30, no jardim Ideal. Houve uma denúncia de briga entre um casal dentro de um motel que resultou em lesão corporal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em conversa dos policiais com os envolvidos, o gerente relatou que o casal teriam entrado inicialmente em vias de fato. Logo em seguida, escutou gritos e barulho de porta de vidro estilhaçando e viu o homem tentando sair com o carro dele, um Chevrolet Cruze preto. O gerente o segurou até a chegada da viatura.

Publicidade





A mulher apresentou vários sinais de embriaguez e alterações psíquicas, aparentando ser usuária de entorpecentes e estar sob efeitos. Ela possuía escoriações e pequenos arranhões.

Publicidade





Foi constatado pela equipe que havia objetos quebrados, inclusive uma porta blindex. A mulher relatou somente que foi agredida, que houve tentativa de homicídio. No entanto, pela PM, não foi possível obter mais detalhes, pois a envolvida não conseguia conversar, dizendo palavras desconexas.

Publicidade





O detido relatou que a conheceu em frente a uma boate, onde ela é garota de programa. No momento em que entraram no quarto do motel, ela teria entradoem surto psicótico, pois ele disse que iria embora porque ela não tinha condições de continuar com o programa. Ele disse ainda que ela, em situação de transtorno, tentou agredi-lo, e ele só teria tentado se defender. O homem também informou que a mulher se trancou no quarto e veio a empurrar o blindex até quebrar, e que os ferimentos seriam dos estilhaços dos vidros.





Ambos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Segundo o delegado informou à PM, a situação não caberia flagrante e sim termo circunstanciando. Poém, na delegacia a vítima desistiu de exercer o direito a representação. Ambas as partes foram liberadas.