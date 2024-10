Ônibus são flagrados com eletrônicos da Apple e cigarros em Rolândia

Dois ônibus foram flagrados com eletrônicos da Apple e cigarros em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na noite de domingo (20).





Ambas as apreensões foram no quilômetro 9 da PR-986. Por volta das 19h20, foram encontradas algumas caixas com cigarros marca Eight, totalizando 305 pacotes. Um casal que estava no coletivo se apresentou como proprietário da mercadoria.

Já por volta das 23h20, em outra situação, foram encontradas algumas caixas com eletrônicos provenientes do exterior e sem a devida comprovação fiscal. A proprietária da mercadoria foi identificada e acompanhou toda contagem e conferência dos produtos. Foram apreendidos: 20 Ipads, 19 Airtag Apple e 12 AirPods.





O delegado da PF (Polícia Federal) orientou a apreender tudo, e liberar os autores no local.