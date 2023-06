Rapaz é preso com meia tonelada de maconha em Jaguapitã

Um rapaz de 23 anos foi preso pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) na noite desta quinta-feira (15) com meia tonelada de maconha, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina). A droga estava em um carro com alerta de furto de São Paulo (SP).







Segundo a PM, as buscas ocorreram depois do trabalho de inteligência das equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar e da 11ª Companhia da Polícia Militar, que confirmaram que o veículo teria saído da região de fronteira e seguia para Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).

Em Jaguapitã, as equipes de Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e do Batalhão de Polícia de Choque identificaram o automóvel na região central da cidade e fizeram a abordagem. Havia vários fardos da droga no interior do carro, que totalizaram 500 quilos.





O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação.





A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil de Rolândia.