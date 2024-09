Receita Federal e Polícia Federal apreendem contrabando em Jandaia do Sul

Em operação realizada nesta segunda feira (23) agentes da Receita Federal e da Polícia Federal de Londrina realizaram a abordagem e apreensão de dois veículos Ford KA, sendo um perímetro urbano e outro nas imediações de Jandaia do Sul (Vale do Ivaí). As apreensões estão avaliadas em R$ 230 mil.







A ação é resultado de investigações que começaram após uma denúncia anônima sobre a atuação do grupo criminoso na região. As equipes monitoravam as estradas que passam pelo município quando abordaram o primeiro veículo, que continha pouca mercadoria.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em entrevista com o motorista, os agentes desconfiaram da situação e concluíram que o veículo era apenas um "batedor".





O segundo veículo foi localizado em seguida e abordado. No interior do carro havia grande quantidade de mercadoria estrangeira, principalmente cigarros eletrônicos, celulares e tablets.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: