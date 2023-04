Região Metropolitana de Londrina registra três acidentes com mortes no sábado

Um homem morreu atropelado na noite deste sábado (29) em Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina. O acidente foi no quilômetro 4 da PR-862 por volta das 19h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do veículo (Gol, com placas de Assaí) trafegava de Londrina em direção a Ibiporã quando atropelou o pedestre.





A PRE realizou o teste do bafômetro no condutor do carro, de 21 anos, que não apontou consumo de álcool. Ele não se feriu. O pedestre, de 44 anos, morreu ainda no local do acidente.

Outro acidente fatal aconteceu na manhã de sábado, na PR-442, em Uraí. No quilômetro 22 da rodovia, dois carros (Gol e Palio), que seguiam em sentido contrário, colidiram: os três ocupantes dos veículos foram encaminhados para a Santa Casa de Uraí. Horas depois, a passageira do Gol, de 50 anos, morreu no hospital.