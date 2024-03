Repórter cobre acidente e se depara com a morte da própria filha em Faxinal

O repórter policial Donatto Cândido, de 66 anos, descobriu que uma das vítimas do acidente que noticiava era sua filha. De acordo com informações da Polícia Roviária Estadial, Kamilly Cândido, de 21 anos colidiu frontalmente a motocicleta Honda Biz que pilotava contra o Palio na PR-272 no sentido Faxinal para Mauá da Serra na noite de sexta-feira (22).





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o impacto da colisão foi violento e a jovem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para IML Apucarana e sepultado em Faxinal neste domingo (25) às 10 horas.

Donatto, morador de Faxinal, foi até o local do acidente e, mesmo ao descobrir que se tratava de sua filha, mostrou profissionalismo e fez uma transmissão ao vivo mostrando o local da tragédia e lamentando a perda. Kamilly era estudante de biomedicina e trabalhava numa cooperativa.





Ele fez uma live no Facebook no perfil de notícias e narrou os episódio, mesmo após constatar que a vítima era a própria filha. "Ela estava saindo do serviço, e estava feliz com esse novo emprego. Infelizmente, bateu a moto de frente com um Palio. Agora vejo o corpo da minha filha estendido."





Em outro trecho do vídeo ele continua. "Fui surpreendido. Deus quis assim. Eu não sei como foi, quem cruzou errado. Hoje eu sou a vítima, praticamente. Estava chovendo na hora e polícia não soube informar quem cruzou errado."