Roubo em escola municipal de Londrina preocupa familiares de alunos

O aviso preocupou as famílias. No recado encaminhado aos pais, a direção da escola municipal Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves, no jardim Sabará, zona oeste de Londrina, informou "sobre um momento difícil" que aconteceu por volta das 12h de quarta-feira (18). "Após a saída do período matutino, um homem rendeu o porteiro, adentrando a unidade e arrombando uma das portas da direção.”Cambé





A escola também pediu no comunicado a “colaboração das famílias para acionarem a GM (Guarda Municipal) ao perceberem qualquer situação suspeita ao redor” e também na “pontualidade no momento da saída das crianças”. Segundo a PM (Polícia Militar), o ladrão estava armado com uma faca e possivelmente um revólver. Ninguém ficou ferido e o homem conseguiu escapar.

“As informações apuradas dão conta que o criminoso em nenhum momento acessou a área onde estavam os alunos e/ou estava com a intenção nessa ação de atentar contra a integridade física dos que lá estavam. Há a suspeita de que o suspeito teria a informação que o dinheiro estaria armazenado na escola. Os policiais militares, ao tomarem conhecimento dessa situação, realizaram o patrulhamento nas imediações da escola, mas o indivíduo não foi localizado”, destacou a corporação.





A prefeitura disse, via Núcleo de Comunicação, que o homem esperou a diretora sair e que ele roubou uma caixa com cerca de R$ 2.600, recurso da rifa de uma bicicleta. O valor seria usado para aquisição de livros. "Imagina se tivesse criança na escola. Até quando vamos ficar sem segurança para nossos filhos? Até quando vamos mandar os filhos para a escola sem saber se voltarão bem para casa?”, questionou a mãe de um aluno.

Avô de um garoto de 11 anos que estuda na escola, o caminhoneiro Aparecido Rosa cobrou mais segurança para a unidade. “Aconteceram tantas tragédias no Brasil, invasões. Na semana que teve a situação em Cambé (no colégio estadual Professora Helena Kolody), ficou um guarda, depois nunca mais vi agente”, lamentou. “O rapaz que entrou na quarta foi para roubar, mas poderia ter sido para promover um massacre. Precisa ter a GM, pagamos imposto. Isso serve para todas as escolas, não somente a do meu neto”, ressaltou.