Santo Antônio da Platina: PRF apreende dois caminhões de lixo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde de segunda-feira (4), dois caminhões do serviço de coleta de lixo da empresa Ecosul - Sustentabilidade e Saneamento, contratada por meio de licitação para operar o recolhimento de lixo para o município de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).

Segundo o delegado Rafael Guimarães, a PRF abordou dois caminhões de lixo na cidade e constatou que uma empresa de locação de veículos no Rio Grande do Sul havia registrado o furto de ambos os veículos. “Com a constatação, os policiais rodoviários federais entraram em contato com a delegacia e fizeram a entrega dos veículos, os quais foram apreendidos, e os trabalhadores que faziam a coleta do lixo foram liberados. Foi instaurado um inquérito para a apuração do fato. Ainda não foram ouvidos os sócios da empresa que presta o serviço de coleta de lixo na cidade de Santo Antônio da Platina. é uma empresa terceirizada que presta o serviço para a prefeitura municipal.”

Conforme o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina, Luis Carlos da Silva, a prefeitura não tinha conhecimento do fato. “A Ecosul venceu a licitação e tem contrato com a prefeitura desde novembro de 2021 e o contrato se encerra em novembro de 2022. Nós também fomos surpreendidos por essa notícia. A prefeitura está providenciando medidas judiciais. Entramos em contato com o responsável pela empresa e, na manhã desta terça-feira (5), ela se responsabilizou por repor os dois caminhões. Os dois veículos coletam 25 toneladas de lixo por dia.





A procuradora da Ecosul, Pauline Souza Gubert, afirmou que os caminhões nunca foram furtados e que o problema envolve outras duas empresas, a Lopac - Locadora de Veiculos e Equipamentos, suposta proprietária dos veículos, e a Engesa Engenharia, que seria a locatária.





