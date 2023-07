Sargento da PM é morto durante roubo em Abatiá

Um sargento da PM (Polícia Militar) foi morto durante um assalto na noite de domingo (2) em Abatiá (Norte Pioneiro). Um dos suspeitos do crime foi preso e outro morreu em confronto com policiais.





Segundo a PM, por volta das 21h, o Copom (Centro de Operações da PM) informou que um policial militar teria sido baleado por dois indivíduos que realizaram um roubo ao intervir na ação dos marginais. O sargento estava com amigos quando a dupla levou certa quantia em dinheiro, não informada, e ainda tentaram levar uma caminhonete. Os suspeitos estariam em uma motocicleta de cor azul, posteriormente confirmada que era produto de furto.

Publicidade

Publicidade





No local da ocorrência, na vila Alta, foi informado aos policiais que o sargento PM RR José Sidnei Yamagami havia sido levado para o hospital de Abatiá, contudo, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.





Ainda no hospital, a PM recebeu informação que um policial militar da reserva estava em luta corporal com um dos suspeitos na rodoviária. Os policiais encontraram a situação de luta corporal entre ambos e foi dada voz de abordagem ao indivíduo, que não acatou. Foi feito uso de força moderada e técnicas de imobilização no acusado, de 20 anos, que foi encaminhado para o destacamento policial de Abatiá e posteriormente para ao pelotão em Ribeirão do Pinhal. O detido acabou confessando a participação na tentativa de roubo e, com ele, foi recuperado parte do dinheiro roubado e o celular de uma das vítimas.

Publicidade





Em ação conjunta de equipes Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas), Canil, Rádio Patrulha e Agência de Inteligência do 2º batalhão e 18º BPM de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), iniciaram-se diligências nas proximidades para buscar os objetos e armas utilizadas. Em um terreno baldio, foram encontradas duas blusas, um capacete e um revólver Taurus cal. 0.38 - que estava enrolado em uma calça semelhantes à utilizada pelo indivíduo que realizou o disparo de arma de fogo contra o policial militar.

Publicidade





Em seguida, houve nova informação de que um indivíduo estaria escondido em algum lugar dentro de um caminhão nas imediações do ocorrido. As equipes redobraram buscas com o intuito de encontrar o outro acusado. Os policiais chegaram ao pátio de uma distribuidora de bebidas com diversos caminhões. Na entrada, uma equipe da Agência de Inteligência localizou um capacete com a chave da motocicleta abandonada pelos criminosos. Ampliaram-se as buscas no local e, em dado momento, durante vistorias, policiais viram um indivíduo entre os caminhões com uma arma de fogo na mão (revólver). A PM informou que solicitou que ele largasse a arma e, na negativa, foram efetuados disparos de arma de fogo em resposta. O acusado foi ferido e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito do ferido, de 17 anos.

Publicidade





Foram acionados Polícia Civil, IML (Instituto Médico-Legal) e Perícia Científica para as providências necessárias.

Publicidade





Atualizada às 12h20.