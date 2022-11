Secretário de Obras de Ortigueira é detido ao receber R$ 5 mil de propina, segundo a PCPR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante o secretário municipal de Obras e Transporte de Ortigueira (Norte), Arysson Moraes Mattos, por corrupção passiva. A ação aconteceu nesta quinta-feira (24), na região central da cidade. Mattos é filho do prefeito, Ary Mattos (DEM).







Ele foi detido no momento em que recebia R$ 5 mil de um empresário local. De acordo com as investigações, o secretário extorquia comerciantes e empresários de Ortigueira para que eles fornecessem um valor para liberação de alvarás e documentos.





Segundo o delegado André Garcia, a PCPR recebeu na quinta-feira (24) a denúncia do MP (Ministério Público) do Paraná, órgão que foi procurado por um comerciante que relatou a cobrança de propina . Com base nas informações, policiais civis iniciaram diligências para estabelecer as dinâmicas do fato e armar o flagrante. No momento da prisão, os policiais também apreenderam o dinheiro recebido.





A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ortigueira ou com a defesa de Mattos.