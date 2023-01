Sete pessoas morrem em acidente com ônibus que ia para Foz do Iguaçu

Sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que tombou no km 230 da BR 277, em Fernandes Pinheiro, no sul do Paraná, por volta de 1h50 desta terça-feira (31). O coletivo da Viação Catarinense saiu de Florianópolis (SC) e tinha como destino Foz do Iguaçu (PR).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o ônibus saiu da pista e acabou tombando. Cinquenta e quatro passageiros faziam o trajeto. Destes, 22 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para atendimentos em hospitais da região.

Entre os mortos, está um menino argentino de três anos, que chegou a ser retirado do local pelo pai, na tentativa de socorrê-lo. A mãe do garoto, da mesma nacionalidade, também morreu. Ainda faleceram mais uma mulher e quatro homens, segundo levantamento da PRF.





O trânsito não chegou a ser interrompido, a não ser para necessidades momentâneas de socorro e outros atendimentos.





Em nota oficial, a Catarinense lamentou o acidente e disse estar dando assistência aos passageiros e familiares. Leia na íntegra:





A Viação Catarinense informa que o ônibus que partiu de Florianópolis (SC), às 16h20 da última segunda-feira (30), e tinha como destino Foz do Iguaçu (PR) tombou na pista da BR-277, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). Infelizmente, 7 passageiros vieram a óbito no local e os demais receberam atendimento. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e está com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares. A Viação Catarinense reforça seu compromisso com a segurança e está à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre o acidente.