Sete pessoas morrem e três ficam feridos em colisão de van com caminhão próximo a Curitiba

Uma colisão entre uma van e um caminhão carregado de leite deixou sete pessoas mortas e três feridas no km 544 da rodovia BR-376, em Palmeira, entre Ponta Grossa e Curitiba, por volta das 23h30 desta quinta-feira (10). Os passageiros do veículo de viagens eram professores de Cambará que participariam da 8ª Conferência de Educação da APP-Sindicato, na capital paranaense. O evento foi suspenso.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a van, que pertencia a uma empresa de Jacarezinho, também no Norte paranaense, colidiu na traseira do veículo de carga, que seguia na mesma direção. Dois homens e quatro mulheres - entre eles, o condutor da van - morreram no local. Uma professora faleceu no trajeto para o hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, para onde era conduzida para socorro.





Outros três feridos graves foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para hospitais da região. O motorista do caminhão não se feriu.





Os corpos dos passageiros que morreram foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa, que trabalha na identificação. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Palmeira.

No início da manhã desta sexta, a APP-Sindicato emitiu nota em que lamenta o ocorrido e confirma a origem da delegação no norte paranaense. Disse, ainda, que prestará todo o auxílio para as famílias das vítimas e aos sobreviventes e que a programação da conferência será reavaliada.





Confira a nota na íntegra:





A direção do Sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará.





A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada.





Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias.





(Atualizado às 11h32)