Simulação da Polícia Militar mobiliza 200 policiais em Londrina

Era por volta da 1h da madrugada quando o comboio chegou na empresa de transporte de valores, na zona oeste de Londrina. Rapidamente, os bandidos desceram do carro com fuzis e cercaram o quarteirão. Não demorou para que os vizinhos ouvissem os primeiros disparos. A cena parece de um roubo, mas fez parte de uma simulação realizada nesta sexta-feira (15) contra ações do chamado “novo cangaço” e que foi acompanhado pela FOLHA.

Cerca de 200 policiais militares participaram da operação, em que 30 deles fizeram o papel dos assaltantes. Enquanto um grupo “atacava” a empresa, outro foi para frente do 5º Batalhão da Polícia Militar. Lá, um caminhão foi colocado para encurralar as equipes e pneus foram incendiados ao lado. Policiais e criminosos trocaram tiros, que na verdade eram de festim.

Para ter um segundo ponto de apoio, policiais que faziam patrulhamento e que estavam de folga foram acionados até o quartel do Corpo de Bombeiros do jardim Acapulco. Em seguida, o “reforço” foi para o Batalhão, onde liberou a saída para que as viaturas fossem às ruas.







Concomitantemente a este trabalho, dezenas de PMs seguiam o treinamento em frente à empresa. Também houve tiros, correria e até explosões. Muitos moradores ficaram no entorno acompanhando cada movimento atentamente. “É uma operação importante para nos transmitir segurança. Nós precisamos disso. É bonito de ver, apesar de que as bombas mais fortes assustam”, relatou o representante comercial Joelito Lopes.







