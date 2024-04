Veículo capota em acidente na PR-170, em Nova Itacolomi

Na noite deste sábado (20), um acidente deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-170, no município de Novo Itacolomi. O sinistro ocorreu por volta das 22h20, no Km 134 da via, em uma área de pista simples com curva e faixa dupla contínua.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo Gol transitava pela rodovia no sentido Novo Itacolomi a Apucarana, quando se envolveu em um acidente com um Corsa que seguia no sentido contrário. O Gol acabou capotando sobre a via em seu sentido de tráfego.

Os motoristas foram levados para o Hospital de Apucarana, com ferimentos leves,e não puderam ser identificados no local do acidente.





O Corsa foi retido ao pátio devido a pendências administrativas.