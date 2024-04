Motoristas e passageiros ficam feridos em colisão lateral em rodovia da região de Londrina

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas na PRC 272, próximo ao km 207, em Mauá da Serra, por volta das 9h.





Segundo as informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma Montana, com placas de Mauá da Serra, e um Fiat Uno, com placas de Apucarana,seguiam pela rodovia quando se envolveram em uma colisão lateral. A ocorrência foi registrada em uma pista simples, reta, em declive.

O condutor da Montana, de 55 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital municipal de Mauá da Serra. Já o condutor do Uno, de 66 anos, e os dois passageiros, de 63 anos e 73 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Faxinal com ferimentos leves.





Ambos os veículos foram liberados para os familiares.