Nova edição do “Na Luta Contra o Câncer” vai acontecer no Ginásio Moringão

A iniciativa do evento é da Usina de Ideias, produtora de vídeo e autora do projeto “Gravidade Zero”, que por oito anos levou à TV londrinense um programa de esportes radicais e organizou diversas atrações, como corridas de aventura, festivais de esportes radicais. E, também, o Gravidade Zero Combate, evento de MMA que levou cerca de 15 mil pessoas ao Moringão em suas cinco edições.

As lutas terão início às 17 horas, pontualmente, no Ginásio de esportes Moringão. Os ingressos custam apenas R$ 10,00 (primeiro lote) e estão à venda através do Sympla .

Serão mais de quinze lutas casadas, reunindo mais de 30 atletas, com um único propósito: arrecadar recursos para a ONG Viver, instituição que acolhe, ampara e apoia crianças e adolescentes com câncer.

“O ‘Gravidade Zero’ foi marcante para milhares de pessoas em Londrina, e o ‘Na Luta Contra o Câncer’ vem fazendo sua história. Neste ano, realizamos um sonho: levar o evento ao Moringão, lembrando os velhos tempos de Gravidade Zero Combate. Com isso, queremos levar milhares de pessoas ao Ginásio para que se juntem a nós nessa luta. E é muito importante lembrar que o evento é para toda a família, e não se limita apenas a atletas ou simpatizantes do jiu-jítsu. Nosso grande objetivo no dia 26 é promover o esporte e ajudar a Viver”, comentou o responsável pela organização do evento, João Rodrigo Milanez.





LUTA ESPECIAL





Além dos grandes nomes do jiu-jítsu da região, o evento contará com a participação especial do influenciador londrinense Renato Garcia, que está se preparando para participar de uma luta casada especial em prol das crianças assistidas pela Viver.





“Temos uma expectativa muito positiva para esta quinta edição do Na Luta Contra o Câncer. Primeiro que o evento acontecerá em um novo local, o Moringão, que além de comportar um público maior, vai trazer a nostalgia dos velhos tempos de Gravidade Zero. Segundo, que aparticipação do Renato Garcia deve atrair o seu enorme público de seguidores e conectá-los com a nossa causa. E em terceiro e tão importante quanto, é que o evento já se consolidou em Londrina, e representa o grande envolvimento do mundo das artes marciais com a Viver. Reforço o convite: venha prestigiar o Na Luta Contra o Câncer com toda a sua família”, afirmou o presidente da ONG Viver, Paulo Bortone.