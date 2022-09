Suspeito de atirar em locais públicos morre em confronto com a PM em Arapongas

Um rapaz suspeito de atirar em locais públicos morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) na noite de quinta-feira (22) em Arapongas (região metropolitana de Londrina).



Conforme a PM, por volta das 20h30, a equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) fazia patrulhamento pelo jardim Aeroporto, região onde residia o jovem de cerca de 22 anos, já conhecido no meio policial, quando o viu em uma das ruas. Os policiais divulgaram que, ao tentar fazer abordagem, ele desceu abruptamente da bicicleta em que estava, sacou da cintura uma arma de fogo e apontou em direção aos policiais, que revidaram.

Ao fazer a aproximação de segurança, os oficiais retiraram de perto do Indivíduo um revólver da marca Taurus calibre .38. Como ainda apresentava sinais de vida, foi acionado apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) via Copom (Central de Operações da Polícia Militar). Médico de plantão

constatou o óbito.

Compareceu ao local o CPA (chefe de operações) e o oficial supervisor da PM. Foram acionados também

as equipes das polícias Civil e Científica.





A PM informou ainda que aglomeraram-se vários populares que se exaltaram contra as equipes e fizeram ameaças e xingamentos contra os militares.