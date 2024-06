Suspeito de matar a enteada para avó ficar com a guarda do neto é condenado a 27 anos

Um homem acusado pela morte da enteada, em Quatro Barras, em 2007, foin condenado a 27 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, realizado em Campina Grande do Sul, nesta quarta-feira (5). O julgamento ocorreu depois de ter sido adiado duas vezes no mês passado. O caso ganhou repercussão nacional por conta da prisão, em maio, de outra ré, coautora do crime e mãe da vítima, depois de ficar foragida por 17 anos, após a história ser noticiada em um programa de televisão que trata de fugitivos do Judiciário.





A vítima foi morta em 12 de fevereiro de 2007, deixando dois filhos, um menino e uma menina, de 5 anos e 9 meses na época. O crime teria sido praticado pelos dois denunciados justamente porque a avó queria a guarda do neto, que disputava com a filha em um processo judicial. Segundo a denúncia do MPPR, os acusados mataram a mulher na casa dela, após um almoço familiar. Ela foi enforcada com um fio elétrico e teve o corpo colocado embaixo de uma cama: o cadáver foi descoberto dois dias depois.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade