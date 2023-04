Suspeito de roubar celulares em loja morre em confronto com a Polícia Militar em Londrina

Um homem suspeito de roubar celulares em uma loja de equipamentos eletrônicos morreu após entrar em um confronto armado com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na tarde desta quinta-feira (5), no Conjunto Mister Thomas, na Zona Norte de Londrina.





Segundo os policiais, a PM recebeu, via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), a denúncia de que um grupo de homens havia invadido um estabelecimento comercial e roubado aparelhos celulares. Um dos dispositivos, porém, contava com rastreador e mostrava onde o smartphone estava.

A polícia foi até o local e encontrou o celular com um homem, que informou que os responsáveis pelo roubo estariam em uma rua próxima da residência - e armados.





Os agentes da PM seguiram até a via e viram que dois homens, ao perceberem sua presença, fugiram pulando muros e subindo em telhados. Na sequência, invadiram uma casa e, nesse momento, os policiais conseguiram abordar um dos indivíduos.

O outro suspeito, contudo, resistiu e apontou uma arma para a equipe da PM. Os policiais iniciaram o confronto e um tiro atingiu o homem, que caiu no chão.





A equipe acionou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e a equipe médica constatou o óbito.





Além do suspeito morto, dois foram presos e encaminhados ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão). A PM apreendeu, também, uma arma de fogo, dinheiro e os objetos roubados.