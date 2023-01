Suspeito de tentativa de latrocínio contra mãe de santo é preso em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de latrocínio contra uma mãe de santo, de 59, ocorrida no dia 12 de dezembro, em Maringá, região Noroeste do Estado.





A prisão aconteceu neste domingo (8), em Paranavaí, na mesma região.

Durante as diligências, a PCPR apurou que o suspeito frequentava a residência da vítima há oito anos. As investigações continuam a fim de esclarecer a motivação e solucionar o caso.





O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Publica do município.

CRIME





Na ocasião do fato, o suspeito agrediu brutalmente a vítima dentro de sua residência e roubou seu celular e diversos anéis. Também foi apurado que outra mulher participou do crime.





A vítima ficou em estado grave após as agressões e ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





A pena do suspeito pode ser acusado de tentativa de latrocínio e, assim, ser condenado a até 20 anos de reclusão.