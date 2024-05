Suspeito de ter cometido dois homicídios morre em confronto com a Polícia Militar em Alvorada do Sul

Um homem de 30 anos morreu após entrar em um confronto armado com a Polícia Militar e ser atingido por tiros em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (30).





Conforme relatado pelos policiais, agentes da Delegacia de Bela Vista do Paraíso tentavam encontrar um homem suspeito de ter cometido dois homicídios qualificados em Alvorada do Sul. Os policiais solicitaram apoio do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Londrina, que foi até a cidade.

Ao se aproximarem do imóvel em que o suspeito poderia estar, os agentes viram o suspeito na lateral direita da casa e deram voz de abordagem. O homem desobedeceu e correu para os fundos, além de tentar pular o muro.





Nesse momento, o suspeito subiu em uma árvore e, novamente, os policiais tentaram abordá-lo. Foi aí que o homem mirou uma arma de fogo contra os agentes e, para se defender, a equipe atirou contra o homem, que foi atingido e morreu no local.





Foram apreendidos um revólver calibre 38 e três munições.