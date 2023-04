Suspeito de tráfico é detido pela PM com maquininha de cartão em Londrina

Um homem de 31 anos foi preso com 45 pinos com material análogo a cocaína, na Vila Casoni, em Londrina, no início da madrugada desta segunda-feira (24). No quarto de hotel em que ele estava hospedado, a PM ainda encontrou dinheiro possivelmente proveniente do tráfico de drogas e uma máquina de cobrança por cartões bancários.





Segundo registro da PM, o homem foi abordado após apressar o passo e arremessar uma sacola em um terreno baldio depois de ter visto a viatura policial. Com ele, foram encontrados 10 pinos e R$ 18 em notas. Ao fazer busca no terreno baldio, os agentes encontraram mais 35 pinos.

Questionado sobre a droga, o suspeito teria relatado que havia acabado de finalizar o turno de venda de droga e teria repassado o valor das vendas para o recolhe (pessoa que passa recolhendo o dinheiro e entregando mais droga) e pego mais drogas para comercializar no dia seguinte.





O suspeito estava com a chave de um quarto do hotel que ficava próximo ao local da abordagem. Assim, os policiais foram até o estabelecimento, onde a recepcionista acompanhou a equipe até o quarto onde estava hospedado o suspeito. Em busca no quarto, foi encontrado mais uma quantidade de dinheiro em moedas e a máquina de cartão.





O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil, que o deteve em flagrante por tráfico de drogas.