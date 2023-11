Suspeitos invadem pátios e levam peças de escaveiras hidráulicas em Ibaiti

A terceira máquina — uma escavadeira hidráulica Carterpillar 320, ano 2014 — que era utilizada em outros serviços no município estava no pátio de máquinas da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos.

Como o parque é distante cerca de três quilômetros da cidade e, para evitar o transporte em caminhões plataformas causando insegurança ao grande fluxo de veículos que passam diariamente pela rodovia, as máquinas pernoitavam no pátio da empresa Itatubos - próximo ao local de execução das obras.

Os ladrões invadiram os locais durante a madrugada, arrombaram as fechaduras das cabines, arrancaram e furtaram diversos equipamentos mecânicos e eletrônicos deixando as máquinas totalmente inoperantes. Os furtos foram descobertos pela manhã, quando os funcionários operadores das máquinas chegaram para o início da jornada de trabalho.



De acordo com o diretor da secretaria de Obras, Antônio Carlos Dônola, os ladrões têm conhecimento no manuseio de máquinas de grande porte pois os equipamentos furtados são caros e necessários para o funcionamento das máquinas. O servidor acionou os organismos de segurança e um

Um boletim de ocorrência foi registrado. Peritos e investigadores da Polícia Civil e policiais militares da Agência Local de Inteligência estiveram no local coletando informações. Os peritos colheram impressões digitais nas máquinas e os agentes estão analisando as imagens nos circuitos de câmeras de vigilância.