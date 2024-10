Trator furtado em Londrina é encontrado em chácara de Ibiporã; suspeito é preso

Um trator furtado nas proximidades da avenida Tiradentes, no centro de Londrina, foi encontrado nesta sexta-feira (4) em uma chácara em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PM (Polícia Militar), o trator foi conduzido pelo ladrão até o local.





Após investigações, os policiais abordaram o proprietário da chácara e encontraram com ele uma pistola. Na casa, duas espingardas e munições de diversos calibres também foram encontrados. O homem, ao ser questionado, disse ter registro das armas, mas não apresentou a documentação.







Quando perguntado sobre o trator, o suspeito disse ter um contrato informal de serviço, que teria sido feito apenas pelo Whatspp. No entanto, a PM constatou que o trator chegou à chácara pela madrugada.

Um outro trator vermelho, também suspeito de ter sido furtado, foi encontrado. O homem disse ter financiado o veículo, porém não apresentou os documentos.





Os dois tratores, as armas e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Ibiporã juntamente com o suspeito de receptação dos tratores, que também foi acusado de porte e posse ilegal de arma de fogo.