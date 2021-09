Condutor embriagado é detido com passageiros portando arma e maconha em Cambé

Três homens foram detidos por volta das 17h10 deste sábado (11) na estrada Bratislava, na zona rural de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PM (Polícia Militar), o condutor do veículo em que ocupavam estava embriagado. Um dos passageiros portava uma pistola 9 mm e projéteis deflagrados no bolso. Um terceiro possuía porção de maconha.

A polícia informou que abordou o automóvel após informações de que três homens efetuaram disparos de arma de fogo em um bar na comunidade Saltinho e fugiram em uma camionete Amarok para o sentido Caramuru.

A arma, assim como a droga e as munições, foram apreendidas e os homens foram encaminhados à divisão policial.